Una bella iniziativa annunciata dal Liceo di Amalfi che non si ferma per il Covid . Il MARINI GIOIA è lieto di invitare gli alunni delle classi terminali delle scuole medie secondarie di primo grado e le loro famiglie alle tre giornate di OPEN DAY che si terranno rispettivamente, per le sedi di Amalfi e Minori, il 16 dicembre e il 16 e il 23 gennaio.

Previa prenotazione obbligatoria (da farsi sul sito web dell’Istituto già a partire da oggi), sarà possibile visitare, nel rispetto delle norme Covid 19, le sedi, i laboratori e assistere ad attività esplicative di tutta l’offerta formativa dei quattro indirizzi di studio: Licei Classico, Scientifico, Linguistico e Istituto Turistico. La visita avrà la durata di circa 90 minuti e si concluderà con la possibilità di produrre direttamente in loco la domanda di iscrizione.

Per quanti non riuscissero a prenotarsi, essendo i posti contingentati, sarà possibile seguire on line le attività. Per qualsiasi informazione: prof.ssa Raffaella Scoppetta, 371.4240044