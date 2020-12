Amalfi Mobilità, fissato incontro tra Comune e Fiadel. Il sindacato: «Esporremo le nostre preoccupazioni sulle prospettive occupazionali».

Vertenza Amalfi Mobilità, il Comune di Amalfi incontrerà i vertici della Fiadel provinciale. Il sindaco, con appuntamento a mercoledì 23 dicembre alle 16, ha deciso di ascoltare le istanze dei lavoratori. “La convocazione da parte del Comune è un elemento positivo. In quella sede esporremo le nostre preoccupazioni in merito alle prospettive occupazionali e aziendali come la dotazione organica e le procedure anti-Covid 19, mancata concessione dell’assegno alimentare richiesto per i lavoratori della società che sono in condizioni di indigenza”, ha detto il segretario Angelo Rispoli. “Saremo vicini ai lavoratori”.