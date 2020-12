Amalfi, lunedì 21 dicembre tombolata on line organizzata per beneficenza dalla Pizzetteria Mediterranea. Bella iniziativa in programma per lunedì 21 dicembre, quando a partire dalle 18.00 Raffaele Dipino, per tutti Mister Raf, insieme a Francesca Faratro condurranno, in diretta Facebook, una tombolata di beneficenza fortemente voluta da Salvatore e Francesco Gambardella della Pizzetteria Mediterranea di Amalfi.

Carissimi amiche e amici di Facebook, carissimi studenti del mio cuore. Lunedì prossimo 21 dicembre alle ore 18.00 avrò l’onore e il piacere di condurre insieme alla bellissima Francesca Faratro, in diretta Facebook, una tombolata di beneficenza fortemente voluta da Salvatore e Francesco Gambardella della Pizzetteria Mediterranea di Amalfi.

Dalla pagina Facebook di quest’ultima sarà trasmessa tale diretta.

La tombolata sarà esclusivamente per beneficenza e i premi sono stati gentilmente offerti dai commercianti di Amalfi.

Le cartelle per partecipare sono acquistabili presso la Pizzetteria Mediterranea già da oggi. Il prezzo è di € 10,00 per n. 3 cartelle.

Non è possibile acquistare 1-2 cartelle ma solo 3 e multipli di 3.

Vi aspetto numerosi e confido nella vostra sensibilità, in un momento dove uniti usciremo prima da questo periodo oscuro.

Grazie grazie grazie

N.B.: questa iniziativa non è patrocinata da nessun ente o associazione, solo da noi e dalla nostra buona volontà, ecco quanto ha scritto Raffaele Dipino su Facebook.