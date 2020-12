Amalfi, l’Assessore al Turismo Enza Cobalto ricorda la scomparsa di Angelo Tajani: “Un dolore grande”

Amalfi. Molto toccante e sentito il ricordo dell’Assessore al Turismo Enza Cobalto dedicato ad Angelo Tajani, deceduto nel pomeriggio di oggi a seguito di complicanze legate al Covid-19: “La notizia della morte di Angelo Tajani arriva all’improvviso e ci riempie il cuore di tristezza. Eterno innamorato della sua Amalfi, non perdeva occasione per raccontarla, per studiarla, per approfondire ogni angolo recondito della sua storia e trasformarlo in un capolavoro letterario. Era sempre presente. Con una mail, un messaggio o con una lettera non faceva mai mancare il suo contributo o apprezzamento alle iniziative culturali della nostra Città. Eppure c’era ancora tanto da scrivere, da studiare, ancora tanto da scoprire. È un dolore grande, e grande è la consapevolezza che di uomini così Amalfi e il mondo intero ne avevano ancora bisogno”.