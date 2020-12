Amalfi. La buona notizia di Natale da Alessio Balzamo “Io e la mia famiglia siamo guariti dal COVID”

Amalfi ( Salerno ) Finalmente una buona notizia: dopo più di un mese io e la mia famiglia siamo guariti dal COVID.

Non è stata una facile passeggiata ma tutto si è risolto per il meglio. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicino: chi con messaggi di pronta guarigione, chi ci ha premurosamente telefonato, e chi si è messo a disposizione per aiutare in quelle piccole cose che sono venute a mancarci come comprare il pane e il latte. L’affetto dimostratoci è stato reale ed immensamente gradito.

Ringrazierei anche il sindaco e tutta l’amministrazione se solo avessero fatto una formalissima telefonata per preoccuparsi della salute di 12 dei loro concittadini (ricordo: tutti sintomatici), ma immagino che il loro lavoro li abbia tenuti costantemente impegnati per 32 giorni consecutivi o altrimenti non si spiega.

Ciò che importa ora è poter tornare ad una felice normalità: solo questo deve essere il nostro Natale.

Auguri a tutti ❤️