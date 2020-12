Amalfi, interruzione transito a fasce orarie per lavori in via Papa Leone X.

Nei giorni 19 e 20 dicembre 2020 la circolazione veicolare e pedonale su via Papa Leone X al km 0.500 (tra la galleria posta dopo il bivio per Pogerola e Villa Felice) sarà soggetta ad una parziale e temporanea chiusura per lavori al costone roccioso.

Il divieto di transito si applicherà secondo il seguente programma:

Sabato 19/12/2020

dalle ore 8.00 alle ore 9.15

dalle ore 9.35 alle ore 11.15

dalle ore 11.35 alle ore 12.45

dalle ore 13.40 alle ore 15.10

dalle ore 15.20 alle ore 16.30

Domenica 20/12/2020

dalle ore 7.40 alle ore 9.30

dalle ore 9.40 alle ore 10.40

dalle ore 10.50 alle ore 12.10

dalle ore 12.20 alle ore 13.15

dalle ore 13.30 alle ore 14.50

dalle ore 15.00 alle ore 16.20

Si assicura in ogni caso il transito in qualsiasi momento di forze di polizia e mezzi di soccorso