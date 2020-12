Amalfi, arrivano le Christmas Box per i più piccoli. Ecco come ritirarle

Amalfi. Il sindaco Daniele Milano rende nota l’iniziativa del Comune che per questo Natale ha pensato alla Christmas Box, un pacco speciale fatto apposta per i bambini amalfitani contenente materiale per giocare ed un messaggio per crescere e fare del bene.

Le Christmas Box sono destinate a tutti i bambini e le bambine residenti nel Comune di Amalfi nati dal 2007 al 2017. Per ritarare la propria Christmas Box porta con te un dono per chi è meno fortunato: un gioco, qualcosa di buono, un vestitino o qualsiasi altra cosa che ti farebbe piacere donare ad un bimbo come te.

Ecco quando e dove recarsi per consegnare i propri doni e ritirare la Christmas Box:

21 dicembre – dalle 10.00 alle 13.00 presso l’Ex Scuola Elementare di Vettica e dalle 15.00 alle 18.00 presso Piazza G. Amodio di Pogerola

22 dicembre – dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso Piazza della Bussola ad Amalfi