Amalfi. Altro screening per la scuola domani all’USCA di Maiori

Comuni seri fanno tornare i bambini a scuola, ricordiamo che la Campania sta vivendo un disastro epocale con le scuole chiuse , ultima in Italia e ultima in Europa . Tornare a scuola si può , anzi si deve, per rispetto per le future generazioni che stanno soffrendo la DAD, non solo per la didattica, ma per i danni alla salute ( raddoppiati i problemi di vista secondo tutti gli oculisti sentiti da Positanonews, problemi alla postura, al sistema neurovegetativo e relazionale, ndr ) , danni immani che non possono essere tollarati, ovviamente bisogna premunirsi dal coronavirus Covid-19 e per questo il Comune di Amalfi amministrato da Daniele Milano si sta organizzando .

👨🏼‍⚕️Lunedì 7 dicembre 2020, dalle ore 9:00 alle 12:30 al Porto di Maiori si terrà un nuovo screening dedicato agli alunni della scuola dell’Infanzia e di quella Primaria dell’Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” e dell’Istituto Paritario “Mariano Bianco” di Amalfi ed ai loro familiari conviventi

⚠️ Lo screening è facoltativo ma fortemente consigliato

ℹ️ E’ nuovamente possibile prenotare online il test antigenico, gratuito ed offerto su base volontaria, destinato alla popolazione scolastica compilando il modulo al link > https://www.facebook.com/comune.amalfi/posts/4022564701104147