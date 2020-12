Il Comune di Amalfi, con un post sulla sua pagina Facebook, aggiorna la situazione epidemiologica in città. Salgono a 6 i guariti dal Coronavirus in questa Vigilia di Natale ed il numero degli attualmente positivi al Covid-19 sul territorio comunale scende, quindi, a 3. Una bella notizia per la città della costiera amalfitana a poche ore dal giorno di Natale.