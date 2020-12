Amalfi. 11 Guariti la buona notizia per Santa Lucia. Sono rimasti solo 21 i positivi al coronavirus Covid-19 . Una buona notizia questa, che viene dalle comunicazioni ufficiali del Comune di Amalfi guidato dal sindaco Daniele Milano, che non deve far abbassar la guardia. Il Natale è alle porte lo si passi serenamente in famiglia in sicurezza , ma una nota di ottimismo e di speranza oggi in questa domenica ci vuole.