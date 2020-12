Penisola sorrentina. Ci comunicano di una situazione allarmante a Sorrento. In via Municipio hanno rotto una conduttura del gas. Tutte le persone residenti in quel punto sono state fatte evacuare. Sono presenti anche i vigili del fuoco. “Stiamo vivendo un attimo di ansia e panico”, ci racconta una testimone che abita in quel punto, vicino al Comune di Sorrento.

Vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione.