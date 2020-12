Alessandro Gargiulo metà comandante a Praiano e metà funzionario a Massa Lubrense

Da Praiano a Massa Lubrense . Comandante della polizia municipale in Costiera amalfitana, funzionario dirigente dei servizi “Demografici e Statistici” a Massa Lubrense in Penisola Sorrentina. Originario di Piano di Sorrento Gargiulo riveste il ruolo di capo dei vigili della cittadina della Costa d’ Amalfi, un organico ridotto all’osso, ma senza molto traffico da dirigere in tempi di lockdown per il Coronavirus Covid-19.

Così l’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense e il Comune di Praiano, dove è in servizio a tempo pieno ed indeterminato, con profilo di Istruttore direttivo – cat. D1, quale Comandante della Polizia Municipale e con titolarità della relativa posizione organizzativa, ex art.8 e seguenti del CCNL del personale EE.LL. 31.03.1999, hanno deciso di stipulare una convenzione. 18 ore a Praiano e 18 ore a Massa Lubrense.

A seguito di parziale riassetto della struttura organizzativa, giusta delibera di G. C. n. 99 del 5.11.2020, il Comune il Massa Lubrense ha incaricato il dott. Gargiulo della responsabilità del

Servizio n. 9 “Demografici e Statistici”, fermo restando la percentuale di utilizzo del 50% dell’attività lavorativa, con nota prot. 25697 del 16.11.2020 il Comune di Massa ha comunicato formalmente al Comune di Praiano l’avvenuto conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio al dott. Gargiulo, anticipando, parimenti, l’intenzione di procedere alla proroga del rapporto collaborativo con lo stesso per la durata di mesi 6 (sei) in prosieguo al rapporto collaborativo in essere (con scadenza 30.11.2020), previa redazione di una nuova convenzione con la corretta indicazione dello schema organizzativo e retributivo.

A dottor Gargiulo da Positanonews gli auguri di buon lavoro.