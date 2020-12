Agerola, un nuovo caso di Coronavirus e 3 guariti. Scendono a 27 gli attualmente positivi

Il Comune di Agerola, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: «Covid-19. Tre cittadini guariti e un nuovo caso positivo. Continuiamo a registrare un aumento di cittadini guariti. Siamo felici di un loro “ritorno in comunità” e siamo orgogliosi dell’impegno comune profuso in questa emergenza sanitaria, che vede da diversi giorni ormai un’inversione di tendenza della curva epidemiologica nella nostra cittadina. Continuare sulla strada della responsabilità e dell’osservanza delle misure restrittive è l’unico rimedio per annullare definitivamente il contagio. Auguriamo una pronta guarigione alla nostra concittadina positiva al Covid-19: la signora è appartenente al nucleo familiare convivente di un caso positivo riscontrato nei giorni scorsi e quindi già in quarantena. Non abbassiamo la guardia. Coraggio, Agerola!

In mattinata si è tenuta la seconda giornata del Drive Through, dove il personale Usca ha effettuato una nuova batteria di tamponi. Ricordiamo che la prenotazione va effettuata dai medici di famiglia, tramite apposita piattaforma all’uopo predisposta dalle autorità sanitarie».