Agerola, un nuovo caso di Coronavirus e 2 guariti. Scendono a 79 gli attualmente positivi

Il Comune di Agerola, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Covid-19. Due cittadini guariti e un nuovo caso positivo. I dati ufficiali trasmessi dalle autorità sanitarie confermano un evidente miglioramento della situazione epidemiologica: 2 i guariti oggi e un caso positivo, riconducibile allo stesso nucleo familiare convivente di un cittadino risultato positivo al Covid nei giorni scorsi.

Come più volte ribadito nei giorni scorsi, non bisogna abbassare la guardia. Ognuno deve continuare a sentirsi parte attiva in questa battaglia. Ognuno deve continuare a prestare attenzione alle norme restrittive: uscire di casa solo se necessario, limitare i contatti anche in famiglia ed isolarsi immediatamente in caso di positività al virus di uno dei componenti del nucleo familiare.

Da diverse settimane stiamo profondendo sforzi enormi per contenere il contagio nel nostro territorio. L’intensa attività di collaborazione con le autorità sanitarie e i medici di famiglia ci ha visti impegnati nell’urgenza di attivare azioni più incisive di monitoraggio, maggiormente rispondenti alle esigenze della nostra comunità e all’andamento della situazione epidemiologica.

Siamo felici di annunciarvi che il Distretto Sanitario 58, nella figura del Direttore Langella, ha accolto la nostra richiesta di attivare un Drive Through per l’effettuazione ad Agerola di tamponi molecari da parte del Personale Usca, a cadenza settimanale. Ai medici di famiglia spetta il compito di segnalare, tramite prenotazione su apposita piattaforma, i nominativi dei cittadini che già a partire da domani 10 dicembre si sottoporranno a tampone. I medici di famiglia seguiranno l’ordinaria procedura che come sempre risponderà a precisi criteri di priorità (tamponi di controllo, contatti stretti, nuclei familiari conviventi, cittadini con sintomi ecc.). Solo i cittadini, a cui viene data comunicazione tramite sms o telefonata da parte dell’Asl, potranno recarsi presso l’area antistante l’ex Guardia Medica, in via Sant’Antonio Abate, e sottoporsi al tampone direttamente dalla propria auto. L’area avrà un percorso di entrata ed uscita per le auto e sarà adeguatamente attrezzata grazie al supporto logistico e organizzativo della Misericordia di Agerola”.