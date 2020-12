Agerola. Un babbo Natale per i bambini per illuminare di speranza il futuro. In una città dove il Comune ha deciso di non fare luminare, per motivi sicuramente seri a causa del Covid, ma che ha dato una nota di tristezza, ci pensano i privati a dare un tocco di gioia come ci informa don Giuseppe Milo

Un dono per tutti i nostri bambini sia per gli alunni della Scuola San Pietro, sia per i bimbi di tutto il nostro paese … che sia un Natale di Gioia per tutti … grazie al comitato San Antonio Abate e l’Associazione, che ha donato questo segno di luce ❤️