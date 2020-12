Agerola, tre nuovi positivi al covid e un guarito: casi a quota 12

COVID-19 – Tre nuovi casi positivi e un cittadino guarito ad Agerola nel periodo 23/26 dicembre

Il quadro epidemiologico degli ultimi quattro giorni registra un cittadino guarito e tre nuovi casi positivi. Di questi ultimi: il primo è stato sottoposto a tampone presso struttura ospedaliera ove era ricoverato per patologie diverse da Covid-19, il secondo è uno studente fuori sede rientrato ad Agerola e già in isolamento domiciliare, il terzo – non residente ad Agerola – è ospite di una struttura per anziani e sottoposto a tampone nei periodici controlli di routine.