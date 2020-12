Agerola, torna la DC sui Lattari: c’è il nuovo segretario. Ritorna la “Balena Bianca” nel centro agerolese. Non si tratta ovviamente di un riferimento alla fauna marina, ma della rinascita della Democrazia Cristiana in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. Un gruppo che vede tra i principali riferimenti campani Michele Pisacane (ex deputato e già sindaco di Agerola) e che, nella “piccola svizzera napoletana”, avrà come segretario l’ex consigliere comunale Silvio Imperati. Proprio dalla DC dunque riparte l’area Pisacane, che alle comunali 2021 ambisce a vincere le elezioni e, quindi, a mettere fine all’attuale esperienza amministrativa della civica Nuovamente Agerola. Un gruppo, quello che si trova attualmente al governo del paese, che sarà orfano del sindaco Luca Mascolo, il quale non si potrà ricandidare al vertice della lista a causa dei due mandati consecutivi. Prosegue dunque l’azione di rilancio e di riorganizzazione della Democrazia Cristiana su tutto il territorio campano. “La segreteria politica nazionale della DC – si legge in una nota ufficiale – è lieta di rendere noto che Silvio Imperati è stato nominato segretario politico comunale del partito ad Agerola. La nomina è stata opportunamente conferita ad Imperati da parte del segretario politico nazionale della Democrazia Cristiana, Angelo Sandri”.

Tra i rumors politici che circolano sempre con maggiore insistenza ad Agerola, c’è quello che vede il clamoroso ritorno in campo proprio di Michele Pisacane alle prossime Comunali. L’ex deputato potrebbe guidare una coalizione civica, in grado di mettere insieme le anime dell’attuale gruppo di opposizione Per Agerola, della Lega e di tutto il Centrodestra. E il ruolo della neonata Democrazia Cristiana potrebbe essere determinante per stabilire i futuri equilibri politici del centrodestra agerolese.

Fonte Metropolis