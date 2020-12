Agerola piange la scomparsa di Stefania Acampora. Aveva solo 31 anni

Agerola. Una terribile notizia che ci lascia tutti sotto shock. E’ venuta a mancare una giovane anima: Stefania Acampora, bellissima ragazza di soli 31 anni. Lavorava all’Hotel Belvedere di Conca dei Marini. Apprendiamo dai social che Stefania era ricoverata in ospedale in gravi condizioni di salute. Il dolore del parroco don Giuseppe Milo per la sua morte.

“Il gelo di questa giornata penetra i nostri cuori e le nostre vite … il silenzio nuovamente è piombato su di noi … ancora una volta siamo chiamati a piangere per un nostro angelo di luce e con il suo sorriso avvolgente e lasciarlo volare presso Dio … ci mancherai davvero tanto piccolo angelo… ciao Stefy”, ha scritto Don Giuseppe su Fb.

Condoglianze a tutta la famiglia da Positanonews.