Agerola, oggi il triste addio a Stefania Acampora: funerali alle 15

L’ultimo giorno del 2020 è di profondo dolore per Agerola e i suoi abitanti, ma non solo. Ieri gli agerolesi hanno dovuto dire addio prematuramente alla 31enne Stefania Acampora, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Oggi tutti noi saluteremo per l’ultima volta la dolce anima di Stefania alle ore 15:00, con la cerimonia di Don Giuseppe Milo, parroco di San Pietro Apostolo a Pianillo, che nella cappella del cimitero di Agerola benedirà il feretro.

La costiera amalfitana piange una figlia scomparsa ingiustamente prima del tempo. La redazione di Positanonews si unisce con affetto al cordoglio dei familiari e partecipa simbolicamente al suo ultimo saluto.