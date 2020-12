Agerola, niente luminarie natalizie per il Covid. Non tutti i cittadini d’accordo con il sindaco

Agerola. Niente luminarie natalizie a causa del Covid. E’ la decisione intrapresa dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luca Mascolo, che spacca in due la comunità agerolese. “Da oggi – fa sapere il primo cittadino – tutte le principali chiese di Agerola sono adornate con una stella luminosa. Questi tempi così difficili hanno imposto a tutti noi una riflessione sul senso più profondo della vita. Non ci è sembrato opportuno – continua – per ragioni che è inutile stare a spiegare, installare nelle strade e nelle principali piazze le tradizionali luminarie natalizie”. Le strade del paese tuttavia non resteranno del tutto al buio. “Abbiamo pensato – a parlare è sempre Mascolo – che sarebbe però stato altrettanto ingiusto lasciare il paese senza alcun simbolo della festa religiosa più sentita dell’anno. Gesù stesso nel Vangelo si definisce “La Luce del Mondo” venuta sulla Terra per rischiarare le tenebre. Ecco perchè abbiamo scelto questo simbolo potente che al tempo stesso è guida sicura e anello di congiunzione tra l’umano e il divino. Perché dall’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova l’esistenza di tutti ne usciremo insieme, condividendo le sofferenze e le paure, ma anche la certezza che torneremo a vedere, presto, la luce”.

La decisione, si legge su Metropolis, ha creato pareri discordanti tra gli agerolesi. A fare da contraltare alle persone che hanno accettato questa decisione, c’è infatti la maggioranza che, invece, avrebbe preferito di avere le luminarie (seppure in forma ridotta rispetto agli anni passati) nelle strade cittadine. “Tutti i comuni del comprensorio hanno addobbato le strade – afferma paese illuminato sarebbe stato di conforto e, nello stesso tempo, avrebbe alleviato un po’ la pesantezza che ormai invade le nostre vite e le nostre case da 10 mesi”. Intanto l’associazione Agerola Nostra ha indetto il concorso “M’illumino d’immenso”. Si tratta di un concorso a premi, alla fine del quale verrà premiata l’illuminazione privata più bella del paese.( carlo cafiero) La scelta dell’amministrazione per rispetto dei malati di Covid L’associazione Agerola Nostra premierà le luci private più belle. Molti hanno condiviso la scelta del sindaco Luca Mascolo, ma alcuni avrebbero preferito la presenza di almeno un segnale di speranza nelle strade.