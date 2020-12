Agerola: la Pro Loco festeggia i suoi primi 70 anni

Agerola. La Pro Loco di Agerola festeggia i suoi primi 70 anni di vita. Era il 16 dicembre del 1950 quando 15 cittadini agerolesi, per libera volontà, si presentarono davanti al notaio di allora, Vittorio Quaranta, che approvò e ratificò ufficialmente la fondazione della Pro Loco, “piccola svizzera napoletana”. In questi giorni l’attuale direttivo ha ricordato i nomi dei fondatori dell’ente di promozione turistica del territorio agerolese: Alessandro Veralli, Carlo D’Alfonso, Carlo Coppola, Filippo Ruocco, Nicola Mascolo, Roberto Baraldini, Vincenzo Gentile, Nicola Segala, Vincenzo Cavaliere, Antonio Naclerio, Enrico Villani, Martino Naclerio, Gregorio Coppola, Augusto Medaglia e Camillo Villani. “E’ giusto che oggi il nostro primo pensiero sia di riconoscenza per le persone che hanno dato avvio a questa “impresa” – afferma l’attuale presidente Nicola Fusco – e per tutti coloro che, in più di mezzo secolo, hanno lavorato con impegno e tenacia perché si conseguissero i risultati odierni. Sono passati sette decenni e la “Piccola Svizzera Napoletana”, è cresciuta, i suoi soci si sono moltiplicati, vari presidenti si sono succeduti ma l’impegno di ieri è rimasto lo stesso di oggi: riunire tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo di Agerola”.

Fonte: Metropolis