Agerola in lutto per la scomparsa di Salvatore Naclerio, il ricordo del figlio Luigi

Agerola in lutto per la scomparsa di Salvatore Naclerio, padre di Luigi Naclerio, fondatore del gruppo folk di Agerola e anche ragioniere della ditta Fusco di materiali edili. Una persona veramente in gamba, suonava nella banda musicale e da sempre agricoltore.

Siamo veramente colpiti da questa triste perdita, e la redazione di Positanonews si stringe alla famiglia Naclerio in questo difficile momento e le porge le sue più sentite condoglianze.

Questo il ricordo del figlio, pubblicato sulla sua pagina Facebook:

Oggi sei volato in cielo PAPÀ…

Sono stati 4 mesi duri, soprattutto per te, abbiamo combattuto insieme con tutti i mezzi e le forze disponibili…..ma purtroppo qualcuno aveva già deciso il tuo destino…

Ti voglio ricordare così, sempre allegro e pronto a scherzare e divertirti con tutti e ad ogni occasione.

Se oggi sono una persona, rispettosa collaborativa, altruista ed umile, lo devo solo ed esclusivamente alle tue continue raccomandazioni, ai tuoi consigli, ai tuoi insegnamenti e alle tue correzioni…

UN PILASTRO E MAESTRO DI VITA….

Hai fatto BENE e hai voluto BENE A TUTTI…

Continua a divertirti e ballare con gli Angeli e a dare consigli e raccomandazioni e veglia sempre su noi……..

Voglio ringraziare chi, insieme a me, ha fatto di tutto x farti stare bene…

Dott Acampora, Dott Fe Feo, Dott Bonifacio, Dott Ammirati, gli infermieri Pietro e Luigi la Misericordia di Agerola , ma soprattutto mia Sorella Elena e mia moglie Virginia…

Ciao PAPÀ…TI VOGLIO BENE….