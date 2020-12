Agerola. Il sindaco Luca Mascolo ha voluto rivolgersi con un videomessaggio a tutti i suoi concittadini in questo giorno di Natale: “Oggi è Natale ed avverto ancora di più in questo anno così particolare il desiderio di rivolgere i miei più sentiti auguri a ciascuno di voi. Ne sento il bisogno, alla luce della dura battaglia che insieme abbiamo ingaggiato in questi ultimi mesi e che insieme, ne sono certo, vinceremo. Abbiamo vissuto anni pieni di eventi, di soddisfazioni, di dolori, di ansie, di grandi traguardi tagliati grazie alla condivisione di tutti voi. Il vostro incoraggiamento ed il vostro sostegno è stato un carburante potentissimo che ci ha spinti oltre ogni più rosea aspettativa. Tutto questo ha creato fra noi un legame indissolubile che mi accompagna in ogni istante della mia vita. Ovviamente ne avverto, al tempo stesso, il peso e la responsabilità. Non posso esimermi dal dirvi con franchezza che questo 2020 è stato il nostro peggior anno e che questo non sarà un Natale come tutti gli altri. La pandemia ha cancellato di colpo anche quei momenti belli che in questo periodo natalizio scandivano le giornate sotto il segno della gioia e della festa”.