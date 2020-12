Agerola, il parroco Don Giuseppe Milo: “Attendiamo il 2021 con torce a balconi e finestre per ricordare Stefy”

Agerola. Don Giuseppe Milo, parroco di San Martino Vescovo, con un post sulla sua pagina Facebook invita gli agerolesi a ricordare Stefania Acampora, scomparsa oggi a soli 31 anni: “Domani notte diamo un messaggio di Luce … Agerolesi attendiamo il nuovo anno 2021 senza botti ma con tante torce dai balconi e finestre delle nostre case per salutare il nostro Angelo che dal paradiso ci sorride … Stefy brillerà con noi in questa notte buia ma che ha bisogno di essere accesa… a mezzanotte vi aspettiamo in tanti con torcia alla mano”.