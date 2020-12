Agerola, il forte vento provoca danni e continui black out

Agerola. Le forti raffiche di vento non danno tregua e continuano a creare preoccupazione per i danni alle strutture mobili ed agli alberi, oltre a costituire un pericolo costante per la circolazione. E proprio il forte vento ha causato in serata dei ripetuti balck out che hanno creato disagio ai cittadini. Inoltre si segnala anche la caduta di pietrame ed oggetti sul tratto stradale che, complice l’ora tarda e la scarsa visibilità, possono costituire un pericolo per gli automobilisti. Si prega quindi di procedere con cautela.