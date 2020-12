Agerola: i commercianti di Pianillo accendono “l’albero della speranza”

Agerola. I commercianti della frazione Pianillo accendono “l’albero della speranza” in piazza Unità d’Italia. In un anno caratterizzato dal Covid, e senza le luminarie natalizie per le strade del paese, gli esercenti hanno deciso comunque di dare un segnale soprattutto ai più piccoli. La decisione del sindaco Luca Mascolo di non addobbare la città con le luci non è stata condivisa da molti.

Ecco il post di qualche giorno fa. “Da oggi – fa sapere il primo cittadino – tutte le principali chiese di Agerola sono adornate con una stella luminosa. Questi tempi così difficili hanno imposto a tutti noi una riflessione sul senso più profondo della vita. Non ci è sembrato opportuno – continua – per ragioni che è inutile stare a spiegare, installare nelle strade e nelle principali piazze le tradizionali luminarie natalizie”. Le strade del paese tuttavia non resteranno del tutto al buio. “Abbiamo pensato – a parlare è sempre Mascolo – che sarebbe però stato altrettanto ingiusto lasciare il paese senza alcun simbolo della festa religiosa più sentita dell’anno. Gesù stesso nel Vangelo si definisce “La Luce del Mondo” venuta sulla Terra per rischiarare le tenebre. Ecco perchè abbiamo scelto questo simbolo potente che al tempo stesso è guida sicura e anello di congiunzione tra l’umano e il divino. Perché dall’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova l’esistenza di tutti ne usciremo insieme, condividendo le sofferenze e le paure, ma anche la certezza che torneremo a vedere, presto, la luce”.