Agerola, bufera sui mercatini: “Idea vergognosa”. “Vogliamo sapere il motivo per il quale il sindaco Luca Mascolo (e l’amministrazione comunale) ha dato il permesso a venditori ambulanti della provincia di Napoli di venire a installare i mercatini della zona dell’ex guardia medica, in un periodo caratterizzato dalla zona rossa che prevede la chiusura dei negozi che non vendono beni essenziali”. È la richiesta inoltrata al sindaco Mascolo dai consiglieri di opposizione Matteo Florio, Giancarlo Panariello e Lucia Naclerio, appartenenti al gruppo civico Per Agerola. Tutto ciò, dopo numerose segnalazioni giunte da cittadini agerolesi, preoccupati anche per l’elevato numero di contagi registrato ad Agerola e per il rischio assembramenti, eventualmente provocati dalla presenza di venditori ambulanti. Ma non è tutto. Gli stessi consiglieri di opposizione hanno chiesto anche “l’effettuazione immediata di uno screening sul territorio, modello Alto Adige. Con i numeri attuali è pressoché certo che oltre ai 100 casi positivi attualice ne siano altrettanti (e forse di più) non tracciati”.

Evidenziato infine anche il differente modo di comunicare il bollettino Covid del Comune, che non contiene (volutamente?) il numero dei morti, a differenza di altri comuni del circondario.

Fonte Metropolis