Agerola. Altri 4 contagiati, ma 10 guariti. Siamo a 107 positivi . Ma poteva essere peggio senza “Agerola Covid Track”

Agerola ( Napoli ) . Altri 4 contagiati, ma 10 guariti. Siamo a 107 positivi . Ma poteva essere peggio senza “Agerola Covid Track” il gruppo facebook aperto, dove i cittadini della Svizzera della Campania che si affaccia sulla Costiera amalfitana parlano della loro condizione di positività al coronavirus Covid-19, dell’isolamento o quarantena, dei tamponi . Una esperienza unica nel suo genere per la cittadina che noi di Positanonews facciamo rientrare nella Costa d’ Amalfi fra le news anche se non è della provincia di Salerno. Fra le aree di cui ci occupiamo, Penisola Sorrentina e Amalfitana, Agerola è quella che , in questo momento, sta affrontando la situazione più difficile, ma anche grazie allo scambio delle informazioni sui social network il fenomeno si sta contenendo, sarebbe stato probabilmente peggio.

Ecco l’ultimo comunicato