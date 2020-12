Agerola: 8 guariti e un decesso per Covid

Agerola, situazione Covid. Otto cittadini guariti, zero nuovi casi positivi e un decesso. “Sebbene negli ultimi due giorni non registriamo nuovi casi positivi, ciò che ancora oggi rileva la gravità del momento che stiamo attraversando è la notizia di un altro decesso: questo maledetto virus porta via un’altra nostra cara concittadina. Nel silenzio e nella preghiera, ci uniamo al dolore della famiglia colpita dal tragico lutto”, scrive il sindaco Luca Mascolo.