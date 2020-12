Agerola, 4 nuovi casi di Coronavirus e 5 guariti. Sono 117 gli attualmente positivi

Il Comune di Agerola, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: ” Covid-19 – Cinque cittadini guariti e quattro nuovi casi positivi. I dati ufficiali trasmessi dall’Asl Na3 rilevano oggi questo quadro epidemiologico: sono 117 i positivi attuali, ai quali auguriamo pronta guarigione, e 111 i nostri concittadini guariti.

Restiamo in allerta, continuiamo a rispettare le regole di precauzione (mascherina, distanziamento e igiene delle mani) e tutte le misure restrittive imposte in zona rossa.

Nella tarda serata di ieri sera abbiamo effettuato un’imponente operazione di sanificazione e igienizzazione delle strade, a scopo precauzionale. Altre azioni di contrasto al Covid-19 sono in programma. Segnaliamo, come sempre, i servizi attivi le e info utili per la gestione dell’emergenza in atto”.