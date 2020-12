Addio Pablito. L’Italia ti piange!

A quindici giorni dalla morte di Diego Armando Maradona, il calcio piange la morte del campione del mondo 1982 Paolo Rossi all’ età di 64 anni per un male incurabile. A riportare la notizia è Rainews24 . Il giocatore ex Como, Juve , ex Lanerossi Vicenza e Milan e Perugia, Verona, fu campione del mondo nel 1982 in quella che fu denominata la notte magica di Madrid. In quell’edizione dei mondiali di Spagna Paolo” Pablito ” Rossi fu capocannoniere con 6 goal. Dopo un inizio non brillante il centravanti dal fiuto del goal iniziò a segnare allo stadio ” Sarria ” di Barcellona, allora stadio dell’altra squadra catalana, l’Espanyol, contro il magico Brasile di Falcao, Cerezo, Socrates , Zico, Junior ed Eder. Continuò la sua marcia trionfale segnando alla Polonia di Zmuda, Lato e Boniek. Raggiunse la vetta della classifica nella finale di Madrid dove l’11 luglio 1982 segnò alla Germania allora Ovest di Rummenigge , Stielike e Littebarski. La redazione di Positanonews porge le condoglianze alla famiglia Rossi per la dipartita di Pablito.