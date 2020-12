Addio a Franco Ramella, scrittore e storico del lavoro. Si concentrò sulle famiglie e sui migranti.

Genova – La tempesta del Covid19 si è portata via uno dei più innovativi storici contemporaneisti italiani ed europei, Franco Ramella. Nato a Biella nel 1939, Ramella era approdato a una cattedra, all’Università di Torino, quasi cinquantenne. Alle spalle aveva una lunga esperienza come segretario dello Psiup di Biella e un’ancora più lunga pratica di giornalista e scrittore free lance per sostenere gli straordinari studi di storia del lavoro che intanto stava conducendo, dagli anni Settanta in poi, con l’insostituibile compagna, di studio e di vita, Luciana Benigno.

Fonte Il Secolo XIX