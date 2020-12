A Sorrento oggi si festeggia Santa Lucia: come viene vissuta in questo anno particolare? Oggi, domenica 13 dicembre, si festeggia Santa Lucia, la santa che secondo la tradizione diffonde la luce. Si tratta sicuramente di una delle feste più sentite in Italia ed, in particolare, a Sorrento.

Ma come viene vissuto questo giorno dai sorrentini in questo particolare anno, al tempo del Covid?

Positanonews si è recato sul posto, con Lucio Esposito e Sara Ciocio, che ci accompagnano in questo percorso.

Sebbene da una parte ci sia un senso di sconforto nel non vedere il grande ceppone al centro della piazza della chiesa, dall’altra parte notiamo con grande civiltà il rispetto delle normative del protocollo che è stato assegnato, dunque la gente affluisce ma con grande rispetto.

Tonino Boglio, del Giardino di Sorrento, ci ha detto: “A memoria, non si ricorda un anno così”.