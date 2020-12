A Sorrento l’accensione dell’Albero, il sindaco: “Segno di speranza, soprattutto per dare un pizzico di normalità”.

“È un segno di speranza, la speranza soprattutto di dare un pizzico di normalità alla popolazione. Una popolazione segnata come tutti da questo momento particolare che viviamo. Sorrento è abituata ad essere la regina, ma lo è ancora e lo sarà sempre. Dobbiamo superare insieme questo momento e cerchiamo di superarlo con sobrietà, la sobrietà che il momento richiede, però anche con determinazione e con spirito di coesione, che ci porterà fuori da questo momento terribile e verso la rinascita del nostro territorio”, ha detto il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, in occasione dell’Albero di Natale in Piazza Tasso, seguita in diretta da Positanonews.

Un’accensione in tono minore, sicuramente differente, per una Sorrento simbolo del turismo anche a Natale, più delle altre città, ma che quest’anno simboleggia la resilienza.