A Natale regala una scuola. Anche a Sorrento l’iniziativa per chiedere la riapertura delle scuole

L’Organizzazione “Usciamo dagli schermi”, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che nel primo weekend di shopping natalizio Salerno e Napoli si uniscono in una manifestazione comune per ricordare che mentre i negozi riaprono le scuole in Campania restano chiuse. L’obiettivo è quello di sensibilizzare chi sarà impegnato negli acquisti natalizi sulla situazione della scuola in Campania ed evidenziare l’incoerenza delle decisioni prese dalla Regione in merito alle riaperture.

A NATALE REGALA UNA SCUOLA. Un’azione paradossale e provocatoria – perché la scuola non è un oggetto che si possa acquistare ma un diritto garantito dalla nostra costituzione – che vuole portare all’attenzione ancora una volta la nostra condizione di “emarginati didattici”. Lunedì 7 dicembre tutte le famiglie campane aspettavano che la Regione, uscita dalla zona rossa, si allineasse al DPCM nazionale con il rientro a scuola dalla seconda classe primaria alla terza secondaria.

Invece alle 17.30 l’Assessore alla scuola Fortini sulla sua pagina facebook comunicava in anteprima la decisione (seguita poi dall’ennesima ordinanza, la n. 95) di far ritornare in presenza solamente le classi dalla materna fino alla II primaria.

La decisione viene giustificata sulla base dei risultati dello screening adducendo, ancora una volta, la responsabilità alla mancata partecipazione da parte dell’utenza. In realtà i numeri ed i risultati dei test non sono stati resi noti. Resta inoltre in vigore la possibilità dei sindaci di decidere per i propri comuni se adottare o meno le decisioni in ordinanza. Molti, moltissimi non hanno riaperto, lasciando a casa ad oltranza anche materne e prime elementari.

L’anomalia campana è ormai diventata una beffa ai danni di studenti e famiglie che va avanti dal 16 ottobre. Che cosa si è fatto in questi due mesi per garantire il rientro a scuola in presenza?

Chiediamo che gli studenti campani tornino a scuola subito perché hanno gli stessi diritti dei loro coetanei italiani.

Ed anche a Sorrento arrivano nelle piazze arriva un segno dell’iniziativa coordinata dalla mamma Daniela Capozzi.