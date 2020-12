Quest’anno a Natale serve maggiore responsabilità e rispettare le semplici regole per proteggersi e proteggere gli altri dall’epidemia Covid-19. L’Istituto Superiore di Sanità ha realizzato un video che, con l’efficacia di un cartone animato, è adatto anche ai bambini.

Mantenere il distanziamento, lavarsi spesso le mani, indossare bene la mascherina, aprire le finestre ogni ora e avere la consapevolezza che un test rapido non ci dà la certezza di non trasmettere il virus ai nostri cari: sono questi i comportamenti che l’ISS ricorda di adottare in vista delle festività natalizie per proteggere se stessi e gli altri.