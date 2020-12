9 dicembre: giornata della prevenzione del genocidio

Da Minori in Costiera amalfitana Gaspare Apicella ci ricorda l’importante appuntamento . Giornata per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (Genocide Convention) adottata dalle Nazioni Unite a New York il 9 di dicembre del 1948 con la risoluziobne 260 A

Si stabilisce che il genocidio è vietato dal Diritto Internazionasle e di conseguenza ne scaturisce la responsabilità internazioneale dello Stato e penale degli autori degli atti di genocidio.

La Convenzione individua tre atti proibiti:

–uccisione di membri di un gruppo, ,l’adozione volta ad impedire nascite all’interno del gruppo,ecc.

–atti con un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso

–l’intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo appartenente ad una delle quattro categorie protette.

L’allora Unione Sovietica si battè affinchè fosse escluso il genocidio politico; come fu escluso il genocidio culturale perchè troppo vago e si temeva l’interferenza all’interno degli Stati

Il termine genocidio fu coniato da Raphael Lemkin, giurista polacco di origine ebraica.

La parola è entrata ormai nell’uso comune.

Secondo Bernard Bruneteau i principali genocidi sono stati:

Arnmenia 1915 eradicazione territoriale totale

Holodomor(Ucraina 1932-33) sottomissione politica ed eradicazione sociale parziale

Shoah 1941-47 eradicazione universale totale degli ebrei europei

Serbi in Jugoslavia 1941-45 seconda guerra mondiale

Cambogia 1975–78 sottomissione politica ed eradicazione sociale parziale

Ruanda 1994 eradicazione territoriale parziale

Bosnia 1992-95 eradicazione sociale parziale.