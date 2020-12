11 dicembre 1991: nasce l’Unione europea

Sono trascorsi 21 anni dall’11 dicembre del 1991 quando nacque a Maastricht l’Unione Europea. Il Trattato di Maastricht, o Trattato sull’Unione Europea (TUE), è uno dei trattati dell’Unione Europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht nei Paesi Bassi, sulle rive della Mosa, dai dodici paesi membri dell’allora Comunità europea, oggi Unione europea, ed entrato in vigore il 1º novembre 1993, che definisce i cosiddetti tre pilastri dell’Unione europea, fissando anche le regole politiche e i parametri economici e sociali necessari per l’ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta Unione (parametri di convergenza di Maastricht). Mastricht e un Comune dell’Olanda di oltre 120.000 abitanti, capoluogo del Limburg.

Dispone di un ospedale universitario e di una Università con studenti di provenienza internazionale.

Il metodo di insegnamento si basa sul PBL (problem based learning): dibattiti e discussioni in classe tra gli studenti alla presenza di un insegnante tutor.

L’Unione Europea comprende 27 stati.

Attualmente è presidente della Commissione Ursula von der Leyen e presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli