YouTube in down tutta la notte. Il più grande disservizio che ci sia mai stato

Una nottata complicata quella appena trascorsa al quartier generale di YouTube: dall’una circa ora italiana è infatti avvenuto uno dei più estesi disservizi della piattaforma degli ultimi tempi. Gli utenti di tutto il mondo hanno segnalato problemi nel tentativo di accedere al servizio, per un totale di quasi 300mila segnalazioni di utenti. Per adesso sembra tutto risolto, ma i problemi potrebbero ripresentarsi nelle prossime ore.

Secondo i dati del portale Down Detector, migliaia di utenti di YouTube di vari paesi hanno riscontrato problemi durante la visione di video sulla piattaforma. Gran parte in America Latina, Stati Uniti ed Europa. Il 94% degli utenti ha segnalato problemi durante il caricamento dei video, mentre una minoranza ha avuto problemi durante di accesso al sito Web e nel caricamento dei contenuti.

Diverse persone hanno postato su Twitter e hanno mostrato le immagini dei loro schermi. Sia i video che gli annunci non venivano caricati e sia su computer che su dispositivi mobili. Al momento la causa del black-out è sconosciuta. “Il nostro team è consapevole dei problemi sulla piattaforma e sta lavorando a una soluzione”, ha affermato la società in una nota. Per ora YouTube è tornato al normale funzionamento.