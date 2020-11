Yenny Orfindey Sepulveda Echavarria oggi l’ultimo saluto anche a Positano nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Montepertuso alle 15 , dopo i funerali che si terranno a Salerno questo martedì mattina anche la cittadina della Costiera amalfitana è in preghiera. L’immagine di apertura tratta dal suo facebook ci ha colpito, la immaginiamo andare verso la luce. La descrivono come una donna molto fedele, pregava per i suoi 4 figli, che ora il padre Alvaro dovrà accudire, e ora li proteggerà da lassù. Presso le suore in tanti positanesi possono manifestare la propria solidarietà, sperando che Alvaro trovi lavoro e assistenza per i bimbi. .

Leggi anche Lutto Martedì 10 novembre si svolgeranno a Salerno i funerali di Jenny Sepulveda. Le sue ceneri saranno custodite nel cimitero di Positano