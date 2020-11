WWF. La zona rossa non ferma il bracconaggio, blitz dei carabinieri della forestale a Boscoreale. Ma sentiti spari anche in Penisola Sorrentina

In Campania zona rossa per il cornavirus Covid-19, divieti di spostamenti e un lockdown che non ferma il bracconaggio. Per fortuna gli uomini dell’Arma e gli ambientalisti del WWF sono vigili e attenti, Il fenomeno si sviluppa nella zona del Vesuvio in particolare , ma anche nell’area della Penisola sorrentina, fra Sorrento e Vico Equense, nel Parco dei Monti Lattari bisogna tenere alta l’attenzione, oggi ci sono state segnalazioni di spari e richiami illegali.

I Carabinieri Forestale del “Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Boscoreale”, congiuntamente alla Guardia Giurata Venatoria-Zoofila Domenico di Donna del WWF Italia, Nucleo di Napoli, nella mattinata di domenica 22 novembre 2020, durante un controllo per il contrasto al bracconaggio, hanno individuato un richiamo acustico elettromagnetico che riproduceva il canto del tordo bottaccio, proveniente da alcuni noccioleti siti nei pressi di alcune abitazioni.

Durante la perlustrazione tra i noccioleti è stata accertata la presenza di una persona con un fucile, posizionata dietro un appostamento artificiale al fine di mimetizzarsi.

La persona è stata denunciata per porto abusivo di arma comune da sparo ex Art. 699 C.P. e per la detenzione e l’uso di richiami acustici vietati, ex Art. 21 C. 1 lett. R e Art. 30 C. 1 lett. H, della​ L.N 157/92 e SS.MM.

Sono stati sequestrati dai Carabinieri Forestale: Nr. 1 fucile da caccia cal. 12; Nr. 41 cartucce; Nr. 8 pennette Usb che riproducevano i versi di uccelli diversi; Nr. 3 richiami acustici elettromagnetici; Nr. 1 reti da uccellagione; Nr. 1 sacco contenente materiale da uccellagione.

I controlli anti bracconaggio da parte delle Guardie Giurate del WWF e dei Carabinieri Forestali proseguirà sempre.

Si coglie l’occasione per ringraziare l’Arma dei Carabinieri, specialità Forestale.