Vuoi frequentare i Corsi dell’Università gastronomica di Agerola? Al via le borse di studio: ecco come ottenerle! Vuoi frequentare i Corsi dell’Università gastronomica e Centro di Alta formazione e specializzazione universitaria del Campus Principe di Napoli ad Agerola? Se sei residente in Campania partecipa alle selezioni per ottenere una delle 44 borse di studio erogate per l’iscrizione gratuita al primo anno di corso di laurea per l’anno accademico 2020/2021 da tenersi, a causa dell’emergenza sanitaria, in modalità totalmente telematica