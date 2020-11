Vittoria facile del Cagliari contro la Sampdoria

Cagliari -Sampdoria è la sfida che apre il sabato pomeriggio degli italiani appassionati di calcio. E’ anche la partita degli ex azzurri. Ce ne sono di parecchi. Ranieri in panchina, Quagliarella e Tonelli in campo. Nel Cagliari ci sono Rog ed Ounas e Pavoletti in panchina. Nel primo tempo la sfida è di una noia mortale. La sfida sembra essere iniziare bene. Joe Pedro colpisce su bel cross dalla destra di Ounas la traversa. L’altra emozione è quella dell’espulsione di Augello. Errore del terzino sinistro e fallo da ultimo uomo su Nandez. L’arbitro prima ammonisce il giocatore doriano e poi va a rivedere le immagini richiamato da VAR, ed espelle Augello. Il secondo tempo ha inizio con un fallo su Joe Pedro di un difensore sardo. Batte Joe Pedro e segna. La squadra di De Francesco non accelera ma gestisce la partita e di contropiede sfruttando la velocità di Sottil e gli inserimenti di Nandez cerca il raddoppio. Raddoppio che arriva con Simeone che passa a Nandez che non viene fermato da Candreva e segna. Ci sarebbe anche un terzo goal ma il goal di Sottil viene annullato per fuorigioco di Ounas che in precedenza aveva sfiorato il goal su un bel tiro uscito fuori di poco. Finisce 2-0 per il Cagliari