Vince facile la Juve in Ungheria, forse anche troppo!

Se non avesse vinto contro la squadra più scarsa in Europa sarebbe stato da cacciare Pirlo. La squadra del Ferencvaros una squadra che neanche in serie C potrebbe giocare. Partita che all’inizio sembra avviarsi allo zero a zero. Al 21′ Chiesa che sbaglia un’occasione davanti alla porta. Ancora Chiesa sciupone che davanti al portiere si vede respingere il pallone Al 34′ Blazic salva su Ronaldo che sbaglia. La Juve passa in vantaggio con Morata su assist di Ronaldo. Il Ferencvaros non riesce a produrre nessun azione Solo Zubkov manda il pallone alto sbagliando un rigore in movimento. Nel secondo tempo la Juve dilaga anche grazie alla scarsità della squadra avversaria Segnano in sequenza : Morata su assist di Ronaldo e una finta di McKennie. Poi due errori della difesa ungherese con relativi due goal di Dybala.. La squadra ungherese segna con Boli alla fine della sua disfida. Squadra ungherese che non ha onrato la memoria di Puskas da cui prende il nome lo stadio. .

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz 4.5; Lovrencsics 6, Blazic 5.5, Dvali 5.5, Botka 6.5 (69′ Heister 6); Somalia 6, Kharatin 6.5, Siger 6; Zubkov 6.5 (80′ Uzuni 6), Isael 6.5 (74′ Boli 6.5), Nguen 6 (74′ Mak 6). All. Rebrov

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 7 (76′ Frabotta 6), Bonucci 7, Chiellini 7, Danilo 6.5; Ramsey 6 (53′ McKennie 6), Arthur 6 (46′ Bentancur 6), Rabiot 7, Chiesa 6 (76′ Bernardeschi 6); Morata 8 (68′ Dybala 7.5), Ronaldo 7. All. Pirlo

TABELLINO: 7′ 60′ Morata (J), 72′ Dybala (J), 81′ Dvali (A), 90′ Boli (F)