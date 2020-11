Villa romana marittima di Loutraki-Corinto. 10 anni di scavi archeologici e tanti risultati

Parliamo di questi scavi archeologici in quanto gli inviati di Positanonews e Positanonews tv sono stati più volte in vari anni ospiti a Corinto, grazie a Giannis Gkezerlis e Κωνσταντίνος Τζιαμπάσης , Costantino Tziampasis archeologo direttore degli scavi, che ha studiato a Napoli, per approfondire sulle Ville Romane Marittime, stimolati anche dal Prof Umberto Pappalardo, per seguire le mostre dedicate all’Imperatore Adriano e gli incontri di Architettura IFAS di una serie di Università mediterranee.

Costantino Tziampasis ci trasemtte un resoconto degli scavi negli ultimi dieci anni , in cui ha mietuto una serie di soddisfazioni internazionali, e soprattutto si sono avanzate ipotesi straordinarie su chi potesse essere il padrone di questa sontuosissima villa.

Calendario degli scavi 35 ° giorno: molto è cambiato in 10 anni … 2 anni di studio continuo in biblioteche e centri di ricerca archeologica per un altro sito archeologico abbandonato del paese e 8 anni di ricerca di scavo, evidenziando lentamente – lentamente la bellissima Loutraki, Corinto può e vuole acquisire un altro importante punto di riferimento. Niente è stato facile, ma l’amore dei residenti per il sito archeologico e il sostegno finanziario negli anni dalla Regione Peloponneso e dal Comune di Loutraki – Perachora – Ag. Teodoro, ci danno il coraggio di continuare e in futuro lavorare per salvare questo sito archeologico unico attribuendolo al pubblico in pochi anni. Arrivando lentamente alla fine dell’ottavo anno, vorrei ringraziare la signora Zoi Aslamatzidou, archeologa e direttrice delle ricerche di scavo presso il maniero romano di Loutraki (i. Catounistra) e il signor Sotiris Protopappa archeologo in pensione, presidente degli amici del Museo Archeologico di Perachora per il loro contributo senza tempo alla visione di creare un parco archeologico all’interno di Loutraki, EFA, Corinthia / Ministero della Cultura e soprattutto il capo della Sig.ra Panagiota Kassimi, archeologa, che da 10 anni risolve qualsiasi problema, lo staff di EFA Corinto in particolare le antiche guardie di Heraion, Perachora e il Museo Archeologico di Isthmia. Naturalmente, i membri dei due club che si offrono volontari per la ricerca di scavo, gli ′ ′ Amici del Museo Archeologico di Perachora ′ ′ e l’Associazione dei residenti ′ ′ Flisvos Loutraki ′ ′ e soprattutto il Presidente Sig.Kostas Metaxas e Sig.Nikos Kara che visitano lo spazio ogni giorno. Le foto che inserisco sono del Sig. Metaxas e catturano il periodo poco prima dell’inizio delle indagini di scavo, in cui l’area si era trasformata in una vasta discarica e la situazione attuale di un sito archeologico. In tempi difficili ci vuole pazienza e perseveranza per far sbocciare lentamente la primavera della speranza.

Excavation Calendar Day 35: A lot has changed within 10 years… 2 years of continuous study in libraries and archaeological research centers for another abandoned archaeological site of the country and 8 years of excavation research, slowly highlight – slowly that beautiful Loutraki, Corinth can and wants to acquire another important landmark. Nothing was easy, but the love of residents for the archaeological site and financial support over the years from the Peloponnese Region and the Municipality of Loutraki – Perachora – Ag. Theodore, they give us courage to continue and in future work to save this unique archaeological site by attributing it to the public in a few years. Slowly coming to the end of 8th year I would like to thank Mrs. Zoi Aslamatzidou, archaeologist and director of excavation research at the Roman Manor of Loutraki (i. Catounistra) and Mr. Sotiris Protopappa retired archaeologist, President of Friends of the Archaeological Museum of Perachora for their timeless contribution to the vision of creating an archaeological park inside Loutraki, EFA, Corinthia / Ministry of Culture and especially the head of Mrs. Panagiota Kassimi, an archaeologist, who has been solving any problem for 10 years, the staff of EFA Corinth in particular the ancient guards from Heraion, Perachora and the Archaeological Museum in Isthmia. Of course, the members of the two clubs who volunteer for excavation research, the ′′ Friends of the Archaeological Museum of Perachora ′′ and the Association of residents ′′ Flisvos Loutraki ′′ and especially the President Mr. Kostas Metaxas and Mr. Nikos Kara who visit the space every day. The photos I post are by Mr. Metaxas and capture the period shortly before the excavation investigation began, where the area had turned into a vast garbage dump and the current situation of an archaeological site. In difficult times it takes patience and perseverance to slowly bloom the spring of hope.