VIGILIA TURRIS – POTENZA CONDIZIONATA DA SOSPETTI COVID

Secondo l’indicrezione lanciata da Tuttopotenza.com, l’ultimo ciclo di tamponi in casa Potenza ha evidenziato che due calciatori rosso-blù asintomatici avrebbero contratto il Coronavirus ma il condizionale al momento è d’obbligo dato che ancora non è arrivata nessuna ufficialità da parte del club lucano.

Il club ha fatto comunque scattare l’iter previsto in questi casi dal protocollo sanitario con tutta la squadra che è entrata in isolamento fiduciario.

Purtroppo questo non è il modo migliore per preparare la partita di Torre del Greco di domenica prossima ed è possibile che la partita del “Liguori” non si giochi più alle ore 15 ma nella serata di Domenica.