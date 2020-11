Vietri sul Mare: tra i nuovi positivi il vicesindaco Angela Infante

Vietri sul Mare. Il vicesindaco Angela Infante rientra tra le 47 persone positive al Covid nel Comune. Lo comunica lei stessa attraverso un post Facebook: “Cari amici ed amiche, purtroppo devo comunicarvi di essere positiva al Covid 19.Sto bene e non ho sintomi ma soprattutto sono certa di non aver contagiato nessuno, in quanto sono rinchiusa già da 10 gg. in casa. Un caro abbraccio a tutti“.

A Vietri sul Mare sono tre i nuovi casi. Purtroppo altri tre casi positivi al COVID19. Il numero totale delle persone contagiate a Vietri Sul Mare sale a quarantasette. È questo quanto ha scritto ieri il sindaco di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, Giovanni de Simone, sul suo profilo Facebook, per aggiornare i cittadini sulla situazione Coronavirus sul territorio.