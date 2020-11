Vietri sul Mare, riaperto lo sportello di supporto psicologico online e telefonico. Da pochi giorni, a partire da domenica 15 novembre 2020, la Campania è diventata zona rossa. Non ci si può spostare neanche all’interno della propria città o comune, se non per motivi di comprovata esigenza, salute, lavoro o studio. Insomma, non si può stare in strada senza motivo.

Anche la Costiera Amalfitana, in questa nuova ondata, è stata colpita dal virus, nonostante ne fosse uscita praticamente indenne durante la prima fase.

A Vietri sul Mare, grazie alla dottoressa Veronica Benincasa, è riattivato lo sportello di supporto psicologico online e telefonico gratuito, dedicato ai cittadini del paese della Costiera Amalfitana.

Grazie alla dottoressa Benincasa che a titolo gratuito riapre con il comune lo sportello di supporto psicologico online in questo momento particolare, ha detto il sindaco Giovanni de Simone.