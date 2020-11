Vietri sul Mare: petizione per il ritorno di Raimondo Romano all’ufficio tributi

Si tratta di un lungo contenzioso, durato un arco di tempo di due lustri. Romano, difeso dall’avvocato Fabio Piccinino , ha avviato la causa nel 2006. Solo lo scorso 8 ottobre il giudice Ippolita Laudati gli ha riconosciuto le integrazioni richieste ed ha condannato il Comune di Vietri. L’esattore amato dai suoi concittadini, nonostante il verdetto favorevole si è detto sempre disposto a trovare un accordo stragiudiziale per chiudere la vicenda. E mettere una pietra tombale sul contenzioso. Per amore, appunto, che nutre per il suo Comune e il suo paese. Le parti finora sono apparse distanti.

Lo scorso 19 ottobre è arrivata la doccia fredda. Romano è stato rimosso dal suo incarico storico e trasferito in organico all’ufficio tecnico. C’è stata una pacifica “protesta” a Vietri che è culminata nell’insolita petizione: «ridateci il nostro esattore, ridateci Raimondo». «Sono commosso e orgoglioso dell’affetto che mi hanno dimostrato i vietresi – ci racconta Raimondo Romano – Non c’è attestato di stima più grande. Un’iniziativa nata spontaneamente e alla quale hanno preso parte anche persone con le quali, per ragioni di ufficio, ho avuto confronti molto accesi, a dimostrazione della bontà e della lealtà del lavoro che ho svolto».