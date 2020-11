Vietri sul Mare: marciapiedi di via Mazzini stretti. Arriva la diffida dal Ministero

Vietri sul Mare. I marciapiedi di via Mazzini vanno adeguati alle normative del codice della strada. A chiederlo è il ministero delle Infrastrutture al sindaco di Vietri. Lo riporta La Città di Salerno. Dopo un esposto presentato da Claudio Santoriello, membro della commissione traffico del comune, in cui lo stesso denunciava: «la mancanza di requisiti per la viabilita’ dei pedoni in via Mazzini. La strada non ha lo spazio per ospitare stalli di parcheggio e ha marciapiedi larghi 60 centimetri».

Per Santoriello, i sindaci che si sono succeduti «hanno sempre consentito la sosta di auto e moto riducendo ancora di più la larghezza della carregiata. La strada è percorsa anche da camion e autobus pubblici e l’attuale amministrazione ha avuto l’idea di installarci anche la sosta delle moto con strisce blu». La risposta del ministero non si è fatta attendere: «Per la sicurezza della circolazione dei pedoni in ambito urbano è necessario adeguare le caratteristiche tecniche delle strade con la previsione di marciapiedi in conformita’ a quanto previsto dalle norme funzionali. Appare inoltre necessario al riguardo individuare un idoneo itinerario pedonale anche per il transito di persone con handicap di larghezza minima di 1 metro». Questione chiusa. Il Comune dovrà adeguarsi.